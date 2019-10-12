Движение поездов на салатовой ветке метро было приостановлено

СЕГОДНЯ 09:22 2019-10-12T10:09:49+03:00

Составы не ходили от станции "Марьино" до "Зябликово"

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Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена было приостановлено на участке от станции "Марьино" до "Зябликово". В обратном направлении составы следовали с увеличенным интервалом. Причиной инцидента стало падения пассажира на рельсы.

К настоящему моменту движение на салатовой ветке полностью восстановлено и введено в график. Об этом сообщается на странице столичной подземке в Twitter.

При каких обстоятельствах произошло падение человека на рельсы, и в каком он сейчас состоянии, не уточняется.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее аналогичное происшествие произошло на станции "Пролетарская" петербургского метрополитена. Мужчина упал под поезд рано утром в пятницу. По словам очевидцев, пострадавший был жив, когда медики выносили его со станции. ЧП привело к большим задержкам в движении поездов и их временной остановке.

ИСТОЧНИК KP.RU