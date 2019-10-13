2019-10-13T00:46:26+03:00
Происшествия

В ресторане в центре Москвы конфликт между гостями закончился стрельбой

Одного человека доставили в больницу с ранениями
Мария ИГНАТЬЕВА
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В центре Москвы в ресторане, который расположен на улице Большая Ордынка, конфликт между двумя посетителями перерос в стрельбу. В результате одного человека доставили в больницу с ранениями.

- Примерно в 21.00 в кафе произошел конфликт между гражданами. Один из участников с ранением из, предположительно, травматического пистолета, был доставлен в медучреждение, - сообщили РИА Новости в полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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