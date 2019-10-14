2019-10-14T12:48:09+03:00
Москва

Жители Москвы помогут улучшить городские парки

Горожане смогут предложить идеи по обустройству зон отдыха
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичам предложат обсудить благоустройство городских парковМосквичам предложат обсудить благоустройство городских парковФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 22 октября в рамках проекта «Мой парк» жители столицы смогут высказать свои пожелания и идеи по благоустройству зеленых зон на территории Москвы. Всего обсуждение будет проходить в три этапа.

Вначале москвичам предложат принять участие в дискуссиях по нескольким направлениям: «События в парках», «Активности в парках», «Красивый парк», «Новости в парках: онлайн- и офлайн-сервисы», а затем высказать свои задумки и пожелания по темам: «Развлечения в парках Москвы», «Любимый парк», «Мировые парки», передает Москва 24.

После этих двух этапов эксперты выберут лучшие идеи участников дискуссий. Работать над проектом будут директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев, директор парка Горького Павел Трехлеб, директор сада «Эрмитаж» Алексей Чибин, директор Бабушкинского парка Игорь Бускин и другие.

В ходе третьего этапа лучшие задумки, выбранные экспертами, будут выставлены на всеобщее голосование. Получившее наибольшее ободрение инициативы будут реализованы в городе, пишет ФАН со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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