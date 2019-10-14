2019-10-14T13:13:43+03:00
Москва

Почтальоны Подмосковья в общей сложности ежедневно проходят более 28 тысяч км

Всего в регионе работают более трех тысяч сотрудников
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Подмосковные почтальоны ежедневно проходят по 8,5 километровПодмосковные почтальоны ежедневно проходят по 8,5 километровФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Почтальоны Московской области в общей сложности проходят около 30 тысяч километров ежедневно. Если сложить маршруты каждого работника почты вместе, то полученное расстояние будет равно примерно пяти дорогам до Парижа и обратно.

«Сегодня в УФПС Московской области АО «Почта России» трудятся 3370 почтальонов - каждый из них проходит в среднем 8,5 километров по пути своего доставочного участка в день», — цитирует сотрудника пресс-службы «Почты России» по макрорегиону Москва РИАМО.

Таким образом, за день подмосковным почтальонам приходится проходить 28,645 тысячи километров. При этом работать они начинают в среднем с семи утра.

Отмечается, что современный почтальон должен уметь работать с почтовыми отправлениями, обладать хорошей памятью и способностью ориентироваться на местности. Кроме того работник почты должен быть вежливым и приветливым, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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