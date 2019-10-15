Для московских предпринимателей запущен новый онлайн-сервис

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-15T12:04:16+03:00

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В Москве начал работу специальный онлайн-сервис «Проверь законность вывески». Он создан специально для удобства столичных предпринимателей.

Опробовать новую услугу можно на сайте mbm.mos.ru, пока она доступна в тестовом режиме. Для работы с сервисом необходимо зарегистрироваться и указать ИНН.

Сообщается, что новый сервис поможет узнать, не выявлены ли нарушения в размещении той или иной вывески. В случае, если нарушения есть, то сервис подскажет как их можно устранить.

«Интернет-услуги — одно из самых важных направлений развития инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня 95% предпринимателей пользуются онлайн-платформами, поскольку они позволяют не только экономить время, но и повышают доступность открытия своего бизнеса», — цитирует руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина РИАМО.

Отмечается, что благодаря онлайн-сервисам предприниматели могут удаленно подготовить документы для регистрации ИП, а также узнать о правилах оформления земли, пишет ФАН со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU