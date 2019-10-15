В Подмосковье грузовик насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-15T12:28:12+03:00

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Во вторник, 15 октября, в подмосковном Клину грузовик насмерть сбил подростка. Авария произошла на 86-м километре трассы М10. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Водитель грузового автомобиля МАЗ совершил наезд на школьника прямо в зоне пешеходного перехода. От полученных травм подросток скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи.

«В результате ДТП мальчик 13 лет погиб на месте», - цитирует сообщение пресс-службы ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб. Стражам порядка предстоит установить причины и обстоятельства аварии. По факту происшествия уже началась проверка. Как уточнили в полиции, водитель грузовика скрываться с места ДТП не стал.

Известно, что погибший ребенок учился в местной школе номер семь, передает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU