В Подмосковье грузовик насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе
Во вторник, 15 октября, в подмосковном Клину грузовик насмерть сбил подростка. Авария произошла на 86-м километре трассы М10. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Водитель грузового автомобиля МАЗ совершил наезд на школьника прямо в зоне пешеходного перехода. От полученных травм подросток скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи.
«В результате ДТП мальчик 13 лет погиб на месте», - цитирует сообщение пресс-службы ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На место происшествия прибыли сотрудники спецслужб. Стражам порядка предстоит установить причины и обстоятельства аварии. По факту происшествия уже началась проверка. Как уточнили в полиции, водитель грузовика скрываться с места ДТП не стал.
Известно, что погибший ребенок учился в местной школе номер семь, передает газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU