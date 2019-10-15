Москвичей пригласили на прогулки по лермонтовским местам

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-15T14:46:58+03:00

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В Москве появилась новая экскурсия, посвященная лермонтовским местам. Маршрут разработан для портала «Знай Москву». Прогулка по городским местам, которые связаны с жизнью и творчеством великого русского поэта займет около трех часов.

«Экскурсанты узнают, где жил и учился поэт в 20–30-е годы XIX века, какие литературные салоны посещал и с кем из известных современников встречался», - цитирует куратора ИТ-проектов в сфере культуры и туризма столичного департамента информационных технологий Сергея Шакрыла Москва 24.

Маршрут начинается от Лермонтовской площади, которая расположена недалеко от станции метро «Красные ворота». Далее маршрут пройдет мимо небольшого одноэтажного особняка в стиле ампир — единственного дома поэта, который сохранился в Москве до наших времен. Завершится прогулка у дома писателя Николая Филипповича Павлова на Рождественском бульваре, где в XIX веке собиралась вся литературная интеллигенция. Всего во время экскурсии группы посетят 12 значимых мест.

Новый прогулочный маршрут приурочен к 205-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU