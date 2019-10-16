2019-10-16T14:42:40+03:00
Москва

В Подмосковье завершено благоустройство семи парков

Еще в нескольких зонах отдыха продолжаются реставрационные работы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье завершилось благоустройство нескольких парковВ Подмосковье завершилось благоустройство нескольких парковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Московской области завершены работы по благоустройству семи парков. Всего в регионе на этот год запланировано обустройство семнадцати зон отдыха и создание двух новых. Об этом рассказал глава областного Министерства благоустройства Михаил Хайкин.

«Благоустройство парков и создание новых рекреационных зон не только поможет развитию городов, но и даст импульс малому и среднему бизнесу», - цитирует Хайкина интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На сегодняшний день благоустройство уже завершилось в парке «Заречная» в Балашихе, в парках «200 лет Егорьевску» в Егорьевске, «Костино» в Королеве, «Фабричный пруд» в Реутове, городском парке Каширы, «Мечта» в Наро-Фоминске, «Серебряный» в Серебряных Прудах.

Кроме того в регионе уже запланировано открытие двух новых зон отдыха и досуга - усадебный парк «Кривякино» в Воскресенске и парк Малевича в Одинцово. При это в усадьбе уже подходит к концу первый этап реставрационных работ. Попасть на территорию парка в Воскресенске можно будет уже 15 декабря, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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