2019-10-17T07:26:37+03:00
Общество

Погода в Москве на 17 октября 2019 года: днем потеплеет до +16

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 17 октября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Столбики термометров поднимутся до +16Столбики термометров поднимутся до +16Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода в Москве на 17 октября 2019 года будет облачной с редкими прояснениями. При этом в городе заметно потеплеет - до +14..+16 градусов в дневные часы.

Местами пройдет небольшой дождь, а ветер будет довольно сильным. Скорость воздушных потоков южного и юго-западного направлений составит 5-10 метров в секунду. Временами порывы могут достигать 15 м/с.

Атмосферное давление составляет 748 миллиметров ртутного столба. Ночью также возможны осадки. Температура воздуха - +9..+11 градусов, передает Гидрометцентр России.

Сайт kp.ru писал, что в народе есть примета - если листья с деревьев к 14 октября так и не опали, то зима будет суровой. Согласно им же, Москва останется без снега как минимум до конца ноября, а без сугробов - до самого января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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