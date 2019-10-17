Возле пяти станций МЦД завершено благоустройство территорий

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-17T12:41:46+03:00

Первые два направления планируется запустить до конца года

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В Москве завершено благоустройство территорий, к прилегающих к станциям Московских центральных диаметров (МЦД) Тимирязевская, Фили, Новодачная, Щербинка и Остафьево. Здесь установили освещение, заменили дорожное покрытие и создали инфраструктуру.

«Вместо дороги к станции Остафьево шла тропинка через поле. Сейчас от платформы до населенных пунктов проложены дороги (более 2 тысяч квадратных метров), разбито почти 4 тысячи квадратных метров газона, установлено около 50 фонарей», — цитирует представителя пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы РИАМО.

Возле станции Новодачная появилась новая велодорожка. Кроме того здесь разбили газон, высадили цветы, выложили тротуары и установили скульптурные формы. В скором времени здесь планируется высадить кустарники и деревья.

Напомним, что станции Тимирязевская, Фили и Новодачная войдут в состав МЦД-1, а Щербинка и Остафьево станут остановочными пунктами на МЦД-2. Запустить эти два направления планируется до конца текущего года, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU