Московские аэропорты задержали и отменили больше 30 рейсов
В штатном режиме работает лишь «Жуковский»
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Аэропорты Москвы в ночь с пятницы на субботу, с 18 на 19 октября задержали и отменили 34 рейса. Согласно данным «Яндекс Расписания», среди всех воздушных гаваней столицы в штатном режиме работает только «Жуковский».
Согласно последним обновлениям сервиса, в аэропорту «Домодедово» отменили девять рейсов, еще 12 задержали. В «Шереметьево» задержаны восемь рейсов. Аэропорт «Внуково» задержал два рейса, а отменил три.
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ИСТОЧНИК KP.RU