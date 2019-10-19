Погода в Москве на 19 октября 2019 года: температура поднимется до +17

СЕГОДНЯ 07:10 2019-10-19T07:10:11+03:00

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 19 октября 2019 года

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Погода в Москве на 19 октября 2019 года будет такой же теплой, как и предыдущие несколько дней, а может даже еще "жарче".

Столбики термометров днем в субботу поднимутся до плюс 15..17 градусов. В целом погода облачная с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южного направления разовьет умеренную скорость - от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление немного повышено и составляет 752 миллиметра ртутного столба. В воскресенье, согласно данным Гидрометцентра России, погода будет точно такая же. Изменится лишь направление ветра. А вот с начала следующей недели в столице возможен дождь с небольшим понижением температуры ко вторнику.

Сайт kp.ru писал, что установившаяся погода больше похожа на сентябрьскую. Температура воздуха выше климатических норм на 4-7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU