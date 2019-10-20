37 километров за год: Москва поставила рекорд по длине тоннелей метро

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-20T11:43:17+03:00

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Московское метро еще никогда не строили такими темпами. В столице каждый год открывают с десяток новых станций. В 2018-м заработали 17 станций, к концу 2010-го планируют открыть еще 14. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в течение нынешнего года проложены уже 37 километров тоннелей, по которым в ближайшем будущем поезда будут возить пассажиров.

- Мы никогда за всю историю столько не строили, - рассказал заммэра. - Мы настолько сейчас научились работать с тоннелепроходческими щитами, что впервые за восемь лет работы идем с опережением графика строительства тоннелей.

По словам Марата Хуснуллина, сдавать участки будущих объектов раньше срока удается не смотря на то, что в любом мегаполисе мира при строительстве тоннелей возникают сложности с прокладкой инженерных сетей.

Ранее Хуснуллин заявил в эфире Радио «Комсомольская Правда» (97.2 FM), что «темп, который мы взяли по метро, мы будем поддерживать три-четыре года». Сейчас на разных участках карты метро будущего работают сразу два тоннелепроходческих щита и около 50 тысяч строителей.

К слову, на минувшей неделе Москва утвердила Адресную инвестиционную программу - «дорожную карту» строительства основных инфраструктурных объектов на ближайшие три года. В 2020-2022 годах городские власти планируют открыть 27 станций метро, запустив в работу сразу 67,7 километров подземки.

ИСТОЧНИК KP.RU