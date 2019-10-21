2019-10-21T07:12:39+03:00
Общество

Погода в Москве на 21 октября 2019 года: облачно и дождливо

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 21 октября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Температурный фон на 8-9 градусов выше нормыТемпературный фон на 8-9 градусов выше нормыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Погода в Москве на 21 октября 2019 года будет облачной с прояснениями. Местами по городу пройдет дождь, также ожидается сильный ветер. Воздушные потоки западного и юго-западного направлений разовьют скорость от 7 до 12 метров в секунду.

Температура воздуха днем будет держаться в пределах 15..17 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до плюс 9..11 градусов. Атмосферное давление находится в пределах нормы - 749 миллиметров ртутного столба, но идет на повышение.

Согласно данным сайта Гидрометцентра России, первая половина недели будет примерно такой же, как этот понедельник, а с четверга облаков на небе станет меньше. Осадков почти не выпадет.

Сайт kp.ru писал, что температурный фон в октябре 2019 года на 8-9 градусов выше многолетних средних значений. Такое бывает довольно редко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве неизвестный похитил IPhone и 180 тысяч рублей у посетителя бара
Ежегодно подмосковные дачники уклоняются от уплаты членских взносов на 1,2 млрд рублей
Новую станцию метро «Коммунарка» оформят в стиле биотек
37 километров за год: Москва поставила рекорд по длине тоннелей метро
Погода в Москве на 19 октября 2019 года: температура поднимется до +17
Московские аэропорты задержали и отменили больше 30 рейсов
Почти 27 тысяч человек сделали прививку в мобильном пункте вакцинации в Подмосковье
До конца осени в московских парках пройдет около 70 концертов и спектаклей
Погода в Москве на 18 октября 2019 года: тепло и почти без осадков
Возле пяти станций МЦД завершено благоустройство территорий
Четверг в Москве станет самым теплым днем за последние 70 лет
Погода в Москве на 17 октября 2019 года: днем потеплеет до +16
В Подмосковье завершено благоустройство семи парков