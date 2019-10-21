Погода в Москве на 21 октября 2019 года: облачно и дождливо

СЕГОДНЯ 07:12 2019-10-21T07:12:39+03:00

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 21 октября 2019 года

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Погода в Москве на 21 октября 2019 года будет облачной с прояснениями. Местами по городу пройдет дождь, также ожидается сильный ветер. Воздушные потоки западного и юго-западного направлений разовьют скорость от 7 до 12 метров в секунду.

Температура воздуха днем будет держаться в пределах 15..17 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до плюс 9..11 градусов. Атмосферное давление находится в пределах нормы - 749 миллиметров ртутного столба, но идет на повышение.

Согласно данным сайта Гидрометцентра России, первая половина недели будет примерно такой же, как этот понедельник, а с четверга облаков на небе станет меньше. Осадков почти не выпадет.

Сайт kp.ru писал, что температурный фон в октябре 2019 года на 8-9 градусов выше многолетних средних значений. Такое бывает довольно редко.

ИСТОЧНИК KP.RU