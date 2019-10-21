Новую станцию метро «Коммунарка» оформят в стиле биотек

СЕГОДНЯ 13:36 2019-10-21T13:36:17+03:00

Стены станции покрасят в зеленый, а потолок оформят под «кору березы»

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Новая станция московского метро «Коммунарка» будет оформлена в современном стиле биотек. Это означает, что все элементы декора будут своим цветом и формой будут напоминать различные объекты живой природы. В настоящее время станция носит рабочее название «Столбово».

«В оформлении станции «Коммунарка» будет преобладать характерный для стиля биотек зеленый цвет. Таким образом архитекторы стремились подчеркнуть близость станции к природным территориям ТиНАО», — цитирует главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова РИАМО.

Большая часть станции будет окрашена в зеленый цвет. Такими будут стены и установленные в зале колонны. А создать контраст авторы проекта хотят за счет светло-серого потолка и необычных форм.

На станции потолок украсят нишами, чтобы издалека он напоминал кору березы, а потолок вестибюля украсят алюминиевыми ламелями, которые будут приходить в движение под воздействием воздуха и тем самым создавать иллюзию дуновения ветра.

Сообщается, что со станции «Коммунарка» можно будет сделать пересадку на одноименную станцию Сокольнической лини метро, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU