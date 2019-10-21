Ежегодно подмосковные дачники уклоняются от уплаты членских взносов на 1,2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:20 2019-10-21T14:20:01+03:00

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Жители подмосковных СНТ ежегодно не доплачивают порядка 1,2 миллиарда рублей членских взносов. Об этом рассказал председатель Союза дачников региона, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин. По его словам, в каждом СНТ есть порядка 10% неплательщиков, при том, что средняя сумма членского взноса равняется 12 тысячам рублей.

«Умножим эту цифру на миллион земельных участков дачников и садоводов Подмосковья и получаем около 12 миллиардов рублей. Десять процентов задолженности - довольно внушительная сумма: более 1,2 миллиарда. И так происходило каждый год, пока в СНТ не появилась возможность взыскивать долги путем подготовки судебного приказа», - цитирует Чаплина РИАМО.

Эксперт добавил, что долгое время процесс взыскания долгов с неплательщика был очень сложным и затянутым. Однако с изменением Гражданского процессуального кодекса процедура значительно упростилась. Сейчас СНТ подает мировому судье заявление о выдаче судебного приказа. Оно рассматривается в течение пяти дней. Еще пять дне отводится на то, чтобы направить должнику приказ. А затем у хозяина участка есть всего 10 дней, чтобы оспорить приказ, по истечению этого срока долг будет снят с любой банковской карты должника, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU