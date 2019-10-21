Ежегодно подмосковные дачники уклоняются от уплаты членских взносов на 1,2 млрд рублей
Жители подмосковных СНТ ежегодно не доплачивают порядка 1,2 миллиарда рублей членских взносов. Об этом рассказал председатель Союза дачников региона, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин. По его словам, в каждом СНТ есть порядка 10% неплательщиков, при том, что средняя сумма членского взноса равняется 12 тысячам рублей.
«Умножим эту цифру на миллион земельных участков дачников и садоводов Подмосковья и получаем около 12 миллиардов рублей. Десять процентов задолженности - довольно внушительная сумма: более 1,2 миллиарда. И так происходило каждый год, пока в СНТ не появилась возможность взыскивать долги путем подготовки судебного приказа», - цитирует Чаплина РИАМО.
Эксперт добавил, что долгое время процесс взыскания долгов с неплательщика был очень сложным и затянутым. Однако с изменением Гражданского процессуального кодекса процедура значительно упростилась. Сейчас СНТ подает мировому судье заявление о выдаче судебного приказа. Оно рассматривается в течение пяти дней. Еще пять дне отводится на то, чтобы направить должнику приказ. А затем у хозяина участка есть всего 10 дней, чтобы оспорить приказ, по истечению этого срока долг будет снят с любой банковской карты должника, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU