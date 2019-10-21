В Москве неизвестный похитил IPhone и 180 тысяч рублей у посетителя бара

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-21T14:39:02+03:00

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В Москве мужчина обнаружил пропажу смартфона и крупной суммы денег после посещения ночного бара. Пострадавший признался, что всю ночь провел в одном из баров в Басманном районе города, а наутро обнаружил пропажу своего iPhone X. Кроме того, у мужчины загадочным образом были списаны с карты 180 тысяч рублей.

23-летний мужчина обратился в полицию и сообщил, что в ночь с 18 на 19 октября отдыхал с другом на Покровском бульваре. Из ночного заведения пострадавший вышел около 7 утра и не обнаружил при себе смартфона.

В тот же день вечером пострадавший обратил внимание, что неизвестный списал у него с банковской карты 180 тысяч рублей, передает Москва 24.

Общий материальный ущерб москвич оценил в 220 тысяч рублей. По факту происшествия полиция начала проводить проверку. Стражам порядка предстоит установить обстоятельства происшествия, пишет сайт argumenti.ru

ИСТОЧНИК KP.RU