2019-10-22T07:42:09+03:00
Общество

Погода в Москве на 22 октября 2019 года: немного похолодало

Стало известно, какой будет погода в Москве на 22 октября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В Москве по-прежнему аномально теплоВ Москве по-прежнему аномально теплоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Погода в Москве на 22 октября 2019 года будет облачной с прояснениями. Условия мало чем отличаются от понедельничных, разве что в городе станет немного холоднее.

Температура воздуха днем составит 10..12 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся лишь на один - два градуса. Ветер западного направления разовьет скорость 3-8 метров в секунду. Осадков не ожидается, но местами все же может быть кратковременный дождь.

Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, повышенное - 753 миллиметра ртутного столба.

Сайт kp.ru неоднократно писал о том, что установившая в столице погода аномально теплая для октября. Такая температура продержится еще как минимум неделю, а с понедельника резко похолодает. Синоптики считают, что столбики термометров даже днем будут опускаться до нуля, но долговременные прогнозы - вещь не очень надежная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве неизвестный похитил IPhone и 180 тысяч рублей у посетителя бара
Ежегодно подмосковные дачники уклоняются от уплаты членских взносов на 1,2 млрд рублей
Новую станцию метро «Коммунарка» оформят в стиле биотек
Погода в Москве на 21 октября 2019 года: облачно и дождливо
37 километров за год: Москва поставила рекорд по длине тоннелей метро
Погода в Москве на 19 октября 2019 года: температура поднимется до +17
Московские аэропорты задержали и отменили больше 30 рейсов
Почти 27 тысяч человек сделали прививку в мобильном пункте вакцинации в Подмосковье
До конца осени в московских парках пройдет около 70 концертов и спектаклей
Погода в Москве на 18 октября 2019 года: тепло и почти без осадков
Возле пяти станций МЦД завершено благоустройство территорий
Четверг в Москве станет самым теплым днем за последние 70 лет
Погода в Москве на 17 октября 2019 года: днем потеплеет до +16
В Подмосковье завершено благоустройство семи парков