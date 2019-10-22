Погода в Москве на 22 октября 2019 года: немного похолодало
Погода в Москве на 22 октября 2019 года будет облачной с прояснениями. Условия мало чем отличаются от понедельничных, разве что в городе станет немного холоднее.
Температура воздуха днем составит 10..12 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся лишь на один - два градуса. Ветер западного направления разовьет скорость 3-8 метров в секунду. Осадков не ожидается, но местами все же может быть кратковременный дождь.
Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, повышенное - 753 миллиметра ртутного столба.
Сайт kp.ru неоднократно писал о том, что установившая в столице погода аномально теплая для октября. Такая температура продержится еще как минимум неделю, а с понедельника резко похолодает. Синоптики считают, что столбики термометров даже днем будут опускаться до нуля, но долговременные прогнозы - вещь не очень надежная.
ИСТОЧНИК KP.RU
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