2019-10-22T12:54:16+03:00
Общество

Каховскую линию метро закроют до конца 2022 года

Уже с 26 октября схема движения на юге Москвы будет изменена
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Эта линия была открыта для пассажиров в 1969 году, и сейчас ее инфраструктура нуждается в масштабном обновлениЭта линия была открыта для пассажиров в 1969 году, и сейчас ее инфраструктура нуждается в масштабном обновлениФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Найти новые маршруты в ближайшее время нужно будет не только пассажирам метро, которые пользуются Каховской линией, но и автомобилистам в районах Нагорный, Нагатино-Садовники и Москворечье. А связано это с закрытием Каховской линии метро до конца 2022 года.

- Эта линия была открыта для пассажиров в 1969 году, и сейчас ее инфраструктура нуждается в масштабном обновлении. Каховская линия будет включена в состав Большой кольцевой линии, - объяснили в пресс-службе Московского метрополитена.

Поезда на этом участке должны будут работать в условиях высокой интенсивности. Именно поэтому нужен ремонт платформ и систем, которые отвечают за безопасность движения. Интервал поездов до реконструкции составлял пять минут, однако потом он будет соответствовать графику новой кольцевой линии.

- В связи с реконструкцией в районах Нагорный, Нагатино-Садовники и Москворечье - Сабурово изменится схема движения: будет обеспечен приоритетный проезд городского транспорта. Существующие выделенные полосы на участке Коломенского проезда от Каширского шоссе в направлении Нахимовского проспекта и Варшавского шоссе над Нахимовским тоннелем будут работать в ежедневном режиме, - рассказали в ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Конкретно

Для приоритетного движения городского транспорта будут введены выделенные полосы на следующих съездах:

- с Нахимовского проспекта на Варшавское шоссе в область;

- с Каширского шоссе на Коломенский проезд в направлении Нахимовского проспекта;

- с Коломенского проезда на Каширское шоссе в область.

Запрещен:

- выезд с дворовой территории в районе дома №16 по Каширскому шоссе на данную магистраль, и въезд на территорию разворотной площадки наземного городского транспорта, расположенной на Каширском проезде в районе станции метро «Варшавская»;

- остановка в районе дома №10 строение 11 по Каширскому проезду в направлении области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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