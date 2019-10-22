Каховскую линию метро закроют до конца 2022 года
Найти новые маршруты в ближайшее время нужно будет не только пассажирам метро, которые пользуются Каховской линией, но и автомобилистам в районах Нагорный, Нагатино-Садовники и Москворечье. А связано это с закрытием Каховской линии метро до конца 2022 года.
- Эта линия была открыта для пассажиров в 1969 году, и сейчас ее инфраструктура нуждается в масштабном обновлении. Каховская линия будет включена в состав Большой кольцевой линии, - объяснили в пресс-службе Московского метрополитена.
Поезда на этом участке должны будут работать в условиях высокой интенсивности. Именно поэтому нужен ремонт платформ и систем, которые отвечают за безопасность движения. Интервал поездов до реконструкции составлял пять минут, однако потом он будет соответствовать графику новой кольцевой линии.
- В связи с реконструкцией в районах Нагорный, Нагатино-Садовники и Москворечье - Сабурово изменится схема движения: будет обеспечен приоритетный проезд городского транспорта. Существующие выделенные полосы на участке Коломенского проезда от Каширского шоссе в направлении Нахимовского проспекта и Варшавского шоссе над Нахимовским тоннелем будут работать в ежедневном режиме, - рассказали в ГКУ «Центр организации дорожного движения».
Конкретно
Для приоритетного движения городского транспорта будут введены выделенные полосы на следующих съездах:
- с Нахимовского проспекта на Варшавское шоссе в область;
- с Каширского шоссе на Коломенский проезд в направлении Нахимовского проспекта;
- с Коломенского проезда на Каширское шоссе в область.
Запрещен:
- выезд с дворовой территории в районе дома №16 по Каширскому шоссе на данную магистраль, и въезд на территорию разворотной площадки наземного городского транспорта, расположенной на Каширском проезде в районе станции метро «Варшавская»;
- остановка в районе дома №10 строение 11 по Каширскому проезду в направлении области.
ИСТОЧНИК KP.RU