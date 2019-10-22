Синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду в Москве

СЕГОДНЯ 13:21 2019-10-22T13:21:23+03:00

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До конца недели в Москве будет сохраняться аномально теплая погода. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«До воскресенья похолодания не будет. Ожидается аномально теплая погода, правда, облачная, преимущественно без осадков. Похолодание возможно, но оно будет только в начале следующей недели из-за тыловой части циклона, пройдет атмосферный фронт с северо-запада. Похолодает примерно на 5—7 °С. В пятницу и субботу днем температура будет еще в пределах +12…+14 °С и в ночные часы до воскресенья не опустится ниже +6…+7 °С. Похолодает только 29 и 30 октября», — цитирует синоптика RT.

По словам эксперта, весь октябрь температура воздуха превышает норму примерно на три градуса. Однако после 28 октября в город придет похолодание. Из-за того, что ночные температуры начнут опускаться до нуля, осадки на следующей неделе могут быть смешанными: снег с дождем.

Ранее сайт kp.ru писал, что в накануне, 21 октября, температура в городе почти смогла побить рекорд 70-летней давности. Уже к обеду воздух в столице прогрелся до 17,5 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU