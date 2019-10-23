2019-10-23T15:13:25+03:00
Москва

В Подмосковье завершили монтаж линий освещения на 320 км дорог

Работы проходили в 39 муниципалитетах
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
На подмосковных дорогах провели освещениеНа подмосковных дорогах провели освещениеФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Новые лини освещения оборудовали на 320 км региональных дорог в Московской области. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». О этом сообщили в областном Минтрансе.

«На сегодняшний день завершен второй этап строительства линий наружного освещения на 120 участках дорог длиной 320 километров. В декабре специалисты выполнят устройство кронштейнов светильников, после чего проведут пробный запуск, обеспечив подключение к сетям», - цитирует главу ведомства Алексея Гержика интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Новые линии будут введены в эксплуатацию после того, как будет заключен договор на поставку электроэнергии. Освещение появится на Каширском шоссе в Домодедово, Пятницком шоссе в Красногорске и Солнечногорске, Можайском шоссе в Рузе, Можайске и Одинцово, Егорьевском шоссе в Шатуре, Егорьевске и Раменском округе, Волоколамском шоссе в Истре, Старосимферопольском шоссе в Чехове, Старо-Ярославском шоссе в Пушкино, Носовихинском шоссе в Балашихе и Богородском округе. В общей сложности линии освещения появятся в 39 муниципалитетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На работу в московские поликлиники приняли более 100 врачей
В Подмосковье сформирован план ремонта дорог на 2020 год
Синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду в Москве
Каховскую линию метро закроют до конца 2022 года
На оранжевой ветке московского метро увеличат количество пересадок
Погода в Москве на 22 октября 2019 года: немного похолодало
В Москве неизвестный похитил IPhone и 180 тысяч рублей у посетителя бара
Ежегодно подмосковные дачники уклоняются от уплаты членских взносов на 1,2 млрд рублей
Новую станцию метро «Коммунарка» оформят в стиле биотек
Погода в Москве на 21 октября 2019 года: облачно и дождливо
37 километров за год: Москва поставила рекорд по длине тоннелей метро
Погода в Москве на 19 октября 2019 года: температура поднимется до +17
Московские аэропорты задержали и отменили больше 30 рейсов
Почти 27 тысяч человек сделали прививку в мобильном пункте вакцинации в Подмосковье
До конца осени в московских парках пройдет около 70 концертов и спектаклей
Погода в Москве на 18 октября 2019 года: тепло и почти без осадков
Возле пяти станций МЦД завершено благоустройство территорий
Четверг в Москве станет самым теплым днем за последние 70 лет
Погода в Москве на 17 октября 2019 года: днем потеплеет до +16
В Подмосковье завершено благоустройство семи парков