В Подмосковье завершили монтаж линий освещения на 320 км дорог

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-23T15:13:25+03:00

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Новые лини освещения оборудовали на 320 км региональных дорог в Московской области. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». О этом сообщили в областном Минтрансе.

«На сегодняшний день завершен второй этап строительства линий наружного освещения на 120 участках дорог длиной 320 километров. В декабре специалисты выполнят устройство кронштейнов светильников, после чего проведут пробный запуск, обеспечив подключение к сетям», - цитирует главу ведомства Алексея Гержика интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Новые линии будут введены в эксплуатацию после того, как будет заключен договор на поставку электроэнергии. Освещение появится на Каширском шоссе в Домодедово, Пятницком шоссе в Красногорске и Солнечногорске, Можайском шоссе в Рузе, Можайске и Одинцово, Егорьевском шоссе в Шатуре, Егорьевске и Раменском округе, Волоколамском шоссе в Истре, Старосимферопольском шоссе в Чехове, Старо-Ярославском шоссе в Пушкино, Носовихинском шоссе в Балашихе и Богородском округе. В общей сложности линии освещения появятся в 39 муниципалитетах.

ИСТОЧНИК KP.RU