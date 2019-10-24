2019-10-24T07:57:09+03:00
Общество

Погода в Москве на 24 октября 2019 года: небольшой дождь и +12 днем

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 24 октября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Тепла погода продержится в столице как минимум до конца неделиТепла погода продержится в столице как минимум до конца неделиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Погода в Москве на 24 октября 2019 года будет пасмурной. Облака затянут небо над столицей, а местами по городу пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха днем будет держаться в пределах 10..12 градусов тепла, а ветер западного направления разовьет скорость 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного повышено - 752 миллиметра ртутного столба.

Дальше на неделе в Москве потеплеет на несколько градусов. При этом ветер усилится, а в воскресенье возможен дождь. Об это свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Сайт kp.ru писал, что установившаяся в столице температура на несколько градусов выше климатической нормы. Столбики термометров продержатся на этом уровне еще как минимум до конца недели. Пока же погода больше напоминает теплый сентябрь, чем позднюю осень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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