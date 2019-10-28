СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-28T09:34:08+03:00

В Пушкино пятиклассницу изнасиловали в подъезде ее же дома Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В пятницу, 25 октября, в Пушкино в подъезде дома изнасиловали и ограбили пятиклассницу. Злоумышленника задержали по горячим следам.

Как сообщил источник «КП», в правоохранительные органы 25 октября обратилась 37-лятняя женщина с заявлением об изнасиловании ее одиннадцатилетний дочери Софии. По словам матери утром того же дня неизвестный мужчина изнасиловал ее дочь на лестничной площадке их дома между 8 и 9 этажами, после чего отнял у ребенка мобильный телефон.

По горячим следам сотрудниками МВД России по Московской области установили личность подозреваемого. Проживающий в Нижнем Новгороде безработный мужчина был доставлен в отделение полиции.

Напомним, недавно общество трагедия в Саратове, где пропавшую девятилетнюю Лизу Киселёву искали два дня сотни добровольцев и нашли ее уже мертвой. После того, как полиция задержала убийцу, люди потребовали возмездия и даже предложили вернуть смертную казнь.

ИСТОЧНИК KP.RU