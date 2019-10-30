Первый снег в Москве обернулся большим количеством аварий

СЕГОДНЯ 19:40 2019-10-30T19:40:48+03:00

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Резкое похолодание и неожиданный снег не могли не сказаться на дорожной ситуации в столице. 30 октября количество аварий в Москве увеличилось почти в два раза. Причина большинства из них – летняя резина, которую многие водители до сих пор не поменяли. В связи с этим ЦОДД (центр организации дорожного движения) настоятельно рекомендует всем водителям в ближайшее время сменить шины на зимние. На этой неделе в Москве также ожидаются минусовые температуры и дождь с мокрым снегом.

На большинстве вылетных столичных магистралей произошли массовые аварии по 2-3 автомобиля. Так, два ДТП произошло на Крылатском мосту. Там столкнулись сначала две машины, а потом еще три. К счастью, обошлось без пострадавших, передает телеканал «360».

Еще одно следствие плохой погоды – пробки. В среду вечером столичные заторы достигли 9 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU