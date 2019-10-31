В Москве переименуют почти 60 автобусных остановок возле будущих станций МЦД

СЕГОДНЯ 10:52 2019-10-31T10:52:10+03:00

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В рамках подготовки к запуску МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» для интеграции диаметров в существующую систему городского транспорта ряд остановок наземного транспорта получат новые названия, указывающие на пересадку на МЦД. Новые названия заменят на маршрутных указателях на остановках и в транспорте с 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

- Будет переименовано 57 остановочных пунктов автобусов, трамваев, электробусов и троллейбусов, с которых есть пересадки на будущие станции МЦД-1 и МЦД-2, – объяснили в ведомстве.

В названиях остановок появится аббревиатура «МЦД» (Московские центральные диаметры). Например, автобусная остановка «Станция Бескудниково» будет называться «Станция МЦД Бескудниково». Это важно, так как через остановки, которые расположены рядом со станциями первых двух диаметров, проходит свыше 180 маршрутов Мосгортранса. Ежедневно ими пользуются более 1,1 млн пассажиров.

Ориентировочно запуск первых диаметров запланирован в конце 2019 года. Пассажиры смогут воспользоваться МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский». Будут доступны 66 станций, для пересадки на метро и МЦК – 27. Проект МЦД улучшит транспортную доступность жителей Москвы и области.

ИСТОЧНИК KP.RU