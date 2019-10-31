2019-10-31T11:13:46+03:00
Общество

Последняя ночь октября стала самой холодной с начала осени

Температура воздуха опустилась до 3,4 градусов
Елена АКИМОВА
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К столице постепенно подкрадывается зимаК столице постепенно подкрадывается зимаФото: Екатерина СИМОХИНА
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В столице постепенно холодает. Последняя ночь октября стала самой холодной с начала осени, температура воздуха составила 3,4 градуса.

Это стало своеобразным рекордом, так как раньше самой холодной была признана ночь с 29 на 30 октября. Тогда температура воздуха составила – 0,5 градусов.

- Прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха опустилась до минус 3,4 градуса, - сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».

Из-за похолодания на дорогах образовался гололед, не обошлось без происшествий. В Подмосковье столкнулись Kia и грузовик. В итоге легковушка превратилась в искореженную груду металла, пять человек погибли. Большегруз, пытаясь уйти от столкновения, перевернулся на бок.

Дороги усиленно обрабатывают пескосоляной смесью, чтобы сделать движение более безопасным. Больше всего осадков выпало в Павловском Посаде, Коломне и Серпухове, сообщает интернет издание "Подмосковье сегодня".

ИСТОЧНИК KP.RU

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