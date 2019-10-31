2019-10-31T13:13:48+03:00
Общество

Ко Дню народного единства в Москву вернется тепло

А пока в регионе введен «желтый» уровень погодной опасности
Елена АКИМОВА
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Москвичам обещали потепление ко Дню народного единстваМосквичам обещали потепление ко Дню народного единстваФото: Евгения ГУСЕВА
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Жителей столичного региона предупредили о гололеде на дорогах и призвали быть осторожнее. Погодные условия считаются опасными, отметили в экстренных службах и объявили «желтый» уровень угрозы.

Предупреждение будет сохраняться в Москве, Московской, Тульской и Рязанской областях до вечера 1 ноября.

Но не стоит переживать, совсем скоро температура снова поползет вверх и столбики термометров покажут почти +9 тепла. Повышение ожидается к 4 ноября и синоптики отмечают, что данный температурный режим будет соответствовать октябрю.

А пока остается только ждать и прятаться от первых морозов. На улице до -3 градусов, снег будет сыпать до субботы, 2 октября, а после на фоне потепления он перейдет в дождь, сообщает РИАМО.

Тем временем автомобилистам советуют не затягивать со сменой летней резины, чтобы не создавать угроз на дорогах. О том, как выбрать правильные шины и что предпочесть: шипы или липучку, рассказала "Москве 24" исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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