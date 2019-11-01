Собянин: Сроки строительства больниц в Москве можно сократить в 1,5 раза

СЕГОДНЯ 13:21 2019-11-01T13:21:08+03:00

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Сергей Собянин сообщил о решении правительства Москвы заказывать строительство объектов здравоохранения «под ключ». Такая схема позволит значительно ускорить темпы возведения в столице поликлиник и больниц. Об этом мэр Москвы рассказал 1 ноября в блоге на своём персональном сайте.

– С целью ускорения строительства и модернизации объектов, вошедших в нацпроекты, решено дать возможность заказывать объекты под ключ. Долгостроев станет кратно меньше, качество улучшится. Сроки строительства и капремонта больниц, поликлиник можно будет сократить раза в 1,5. При огромных масштабах задач нацпроектов это чрезвычайно важно, - написал Сергей Собянин.

Глава Москвы также рассказал о новом направлении, которое будет развиваться в столичном здравоохранении - расширение системы врачей общей практики. При этом Сергей Собянин подчеркнул, что врачи узких специальностей должны оставаться доступными для пациентов. Так, в московских поликлиниках очередь на запись к узким специалистам составляет от семи до 14 дней, тогда как в Европе, например, в Испании и в Великобритании пациенты ждут возможности приема несколько месяцев.

Напомним, национальный проект «Здравоохранение» направлен на обеспечение россиян качественной и доступной медицинской помощью. Главные цели нацпроекта - снижение смертности, профилактика инсультов, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение медучреждений новой техникой и полным штатом специалистов, внедрение в поликлиниках «бережливых технологий», обеспечение пациентов профилактическими медосмотрами не реже одного раза в год.