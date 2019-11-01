СЕГОДНЯ 18:14 2019-11-01T18:17:17+03:00

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На Главной выставке страны уже два года работает павильон «Макет Москвы». По сути, в нем расположен центр столицы в миниатюре. Площадь макета увеличилась на треть - с 328 до 429 кв. метров, был изменен разворот на 180 градусов для улучшения обзора посетителями павильона с балкона и установлены новые ограждения.

- Теперь в дополнение к уже имеющимся столичным объектам в миниатюре гости могут увидеть гостиницу «Украина», Киевский вокзал, Андреевский мост, гимнастический центр в «Лужниках», Донской монастырь, Екатерининский дворец и многие другие, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

На «Макете Москвы» появилась «Украина»Фото: Алиса ТИТКО

Масштаб живописных ландшафтов и объектов Москвы 1:400 с возможностью кругового обзора с двух уровней. Макет стал более актуальный - более 300 зданий и сооружений были приведены в соответствие с существующим архитектурным обликом столицы. На макете пришлось показать благоустройство площадей Тверской Заставы, Триумфальной, Боровицкой, а также «установить» памятники Владимиру Великому, Максиму Горькому.

- В связи с расширением экспозиции были актуализированы лекции и экскурсии по макету Москвы. Посмотреть обновленный макет москвичи могут ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 20.00. По-прежнему посещение и все услуги в павильоне предоставляются бесплатно, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

ИСТОЧНИК KP.RU