Более 800 медиков получили звание «московский врач»

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-05T12:40:01+03:00

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В столице статус «московский врач» присвоили еще 155 специалистам. Таким образом в городе работают уже 860 медиков с таким званием. Новый статус дает врачам право на ежемесячную надбавку в размере 15 тысяч рублей.

«Сегодня в больницах и поликлиниках столицы работают 860 специалистов со статусом «московский врач». Несмотря на сложный экзамен, который требует высочайшего уровня профессионализма, участие в проекте принимают все больше медицинских работников. Это настоящий знак качества и стандарт столичной медицины», — цитирует руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна РИАМО.

Министр добавил, что статус могут получить медики различных профилей. Так, звание уже присвоено специалистам области «Акушерство и гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Гастроэнтерология», «Инфекционные болезни», «Детская хирургия», «Кардиология», «Неврология», «Лучевая диагностика (рентгенология)», «Оториноларингология», «Психиатрия», «Скорая медицинская помощь» и другие.

Получить статус «московский врач» медики могут пройдя специальное тестирование, подать заявку можно на сайте департамента здравоохранения, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU