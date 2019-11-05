Две девушки обокрали подмосковного таксиста

СЕГОДНЯ 13:19 2019-11-05T13:19:24+03:00

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В Подмосковье две клиентки обокрали водителя такси. Инцидент произошел в городе Дмитров. Мужчина признался, что после того, как высадил из машины двух дам, обнаружил, что у него пропала сумка с документами и деньгами.

Пострадавший рассказал, что только устроился на работу в такси и принял первый заказ. Мужчина должен был встретить двух девушек на вокзале и отвезти домой. В результате, вместо того, чтобы заработать, водитель лишился своих собственных денег.

«Украли паспорт, права, полис и военный билет. Сумка стоит около 1500 руб. Чтобы восстановить военный билет, мне придется ехать в Волгоград, так как я там прописан», - цитирует пострадавшего интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Таксист отметило, что хотел сначала решить вопрос самостоятельно и не подавать заявления в полицию, однако его клиентки отвечать на звонки не стали и выключили телефоны. В результате, мужчине все же пришлось написать на них заявление. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, пишет "Утро.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU