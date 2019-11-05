В Подмосковье мошенница похитила у пенсионерки 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:50 2019-11-05T13:50:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Подмосковье задержали женщину, которая обманом выманила у пожилой местной жительницы более полумиллиона рублей. Преступница представилась сотрудницей Пенсионного фонда и обменяла сбережения своей жертвы на купюры «банка приколов». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве отметили, что по факту происшествия задержана 41-летняя иностранка. Мошенница обманным путем проникла в квартиру пенсионерки и рассказала пожилой женщине, что сейчас в обращение поступили новые денежные купюры. Преступница предложила пенсионерке обменять все ее сбережения на «новые деньги», передает телеканал «360».

Когда пожилая женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Стражи порядка вычислили преступницу по записям с камер видеонаблюдения. При обыске у нее в машине были найдены парик, очки и множество купюр «банка приколов». Женщину арестовали, ей грозит до 10 лет тюремного заключения, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU