Около миллиона человек посетили столичные библиотеки с начала года

СЕГОДНЯ 13:33 2019-11-06T13:33:41+03:00

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С начала текущего года столичные библиотеки посетили около миллиона человек. Самой популярной оказалась Центральная универсальная научная библиотека имени Некрасова. В ней побывало более 170 тысяч посетителей.

НА втором месте по популярности у жителей города оказалась библиотека-читальня имени Тургенева. В ней с начала года побывали более 100 тысяч читателей. На третьем же месте оказался Дом Гоголя, который посетили около 100 тысяч человек.

Отмечается, что посетители не только брали здесь книги, но и посещали лекции, встречи с известными писателями, литературные экскурсии и мастер-классы. Кроме того библиотечные пространства использовали в качестве коворкингов.

«Городские библиотеки с каждым годом становятся все более популярными у жителей столицы. В их фондах есть как книги современных популярных авторов, так и старинные издания, датированные XVI-XIX веками. Однако библиотеки давно перестали быть местом только для чтения. Сегодня здесь можно послушать концерт и поиграть на музыкальных инструментах, выучить иностранный язык», - цитирует представителя пресс-службы Московской дирекции по развитию культурных центров РИАМО.

Напомним, реформа московских библиотек началась в 2015 году. Все библиотеки города перешли на единый график работы, учреждения оснастили локальным интернетом, а часть из них подключили к единой общегородской сети Wi-Fi, пишет Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU