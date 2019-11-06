В Подмосковье задержали серийную воровку

СЕГОДНЯ 14:33 2019-11-06T14:33:39+03:00

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В подмосковном Ногинске полиция задержала женщину, которая подозревается в совершении серии краж. Воровка похищала у людей личные вещи и деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, преступница вытащила смартфон из сумки в магазине в впереди стоящей покупательницы. Инцидент произошел на улице Октябрьский проспект. Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали преступницу, когда она спустя несколько дне снова вернулась в этот магазин, передает телеканал «360».

Воровкой оказалась ранее судимая женщина в возрасте 30 лет. Задержанная подозревается еще в одном преступлении — краже денег из сумки пожилого мужчины в почтовом отделении.

В отношении преступницы завели уголовное дело о краже, ей грозит до 10 лет тюремного заключения. В настоящее время она находится под домашним арестом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU