В Нагорном районе в ходе реновации построят Дом культуры и крытый каток

СЕГОДНЯ 15:45 2019-11-07T15:45:23+03:00

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Благодаря программе реновации в Нагорном районе построят школы и детские сады на 1800 мест. Здесь также появятся новый Дом культуры и крытый каток. О том, как изменится район, 7 ноября журналистам рассказал начальник территориальной проектно-планировочной мастерской Южного административного округа ГБУ «ГлавАПУ» Алексей Игнатов.

- Мы стараемся комплексно подходить к проектированию территорий и размещать в районах не только жилые дома, образовательные и медицинские учреждения, но и какие-то уникальные объекты, - подчеркнул Алексей Игнатов. - Например, мы предлагаем построить крытый каток. Жители района смогут кататься здесь на коньках круглый год и в любую погоду. А неподалеку появится Дом культуры. Здесь занятия по интересам найдут и взрослые, и дети.

На проектируемых территориях будут построены две школы — каждая из них примет по 600 учеников. Кроме того, строители возведут здесь три детских сада на 550 мест. Появится и свое отделение полиции, которое будет следить за безопасностью района.

Программа реновации предусматривает широкий спектр работ по благоустройству: будут приведены в порядок природные комплексы на Черноморском и Чонгарском бульварах, а также на Болотниковской улице. Новый облик получит сквер возле реки Котловки, преобразятся два пруда в Коробковских садах. Планируется строительство подземных и плоскостных парковок, а также новых внутриквартальных проездов. Новые проезды протянутся от Артековской до Ялтинской улицы, и от Криворожской улицы до Симферопольского проезда. Работы по реконструкции пройдут на Болотниковской, Криворожской улицах и на 6-й линии Варшавского Шоссе.

С 25 октября в Нагорном районе стартовали публичные слушания по двум проектам планировки территорий. Жители района могут познакомиться с ними в информационном центре программы реновации. 12 ноября пройдет собрание участников публичных слушаний, на котором можно будет задать проектировщикам все интересующие вопросы и внести свои предложения. В течение двух недель после собрания москвичи смогут оставлять письменные пожелания по проектам, которые будут переданы разработчикам.

Напомним, московское правительство запустило программу реновации в 2017 году. Благодаря ей более миллиона москвичей (350 тысяч семей) переедут в новое жилье с готовой отделкой. Число новоселов постоянно пополняется. Сегодня в список стартовых площадок входит 351 адрес.