2019-11-07T17:52:12+03:00
Происшествия

В Москве влюбленный украсил подъезд девушки ворованными цветами и игрушками

Теперь Ромео ждет наказание
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Теперь москвичу грозит срок за украденные цветы и игрушкиТеперь москвичу грозит срок за украденные цветы и игрушкиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Чтобы спасти любовь люди готовы на многое. Например, влюбленный из Москвы решил заслужить прощение своей девушки очень романтичным способом. Он украсил подъезд свой Джульетты цветами и плюшевыми игрушками.

На антураж не поскупился, принес возлюбленной 300 роз и четыре больших медведя из искусственных цветов.

Цветы разместил на лестничной клетке, а игрушки посадил под дверью девушки, но счастливого финала так и не дождался. Утром в подъезд зашли полицейские, которые поучили заявление от владельца цветочного ларька.

Бизнесмен сообщил, что ночью кто-то пробрался внутрь и вынес товар, а еще 8 000 рублей из кассы. Камеры видеонаблюдения в округе зафиксировали необычного велосипедиста, который вез внушительный букет цветов. По его следу и было решено отправиться.

Адресом стражи порядка не ошиблись и попали точно по назначению. В подъезде дома на Алтуфьевском шоссе был выставлен весь ассортимент цветочного павильона.

26-летнего Ромео задержали и возбудили на него уголовное дело по статье «Кража», теперь он находится под подпиской о невыезде и вряд ли помышляет о подвигах во имя любви, ведь перед ним маячит серьезный срок за совершенное преступление, сообщает mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Запуск Московских центральных диаметров: У «Аэроэкспрессов» появится новый маршрут - из Одинцово в Шереметьево
В Нагорном районе в ходе реновации построят Дом культуры и крытый каток
Около полумиллиона жителей Подмосковья получили право на бесплатный проезд в столице
В Московском планетарии откроют курсы астрономии для взрослых
В Подмосковье задержали серийную воровку
Около миллиона человек посетили столичные библиотеки с начала года
Глава Общественной палаты: На слушания по бюджету Москвы зарегистрировались свыше 1100 человек
Синоптики объяснили потепление в Москве
В Подмосковье мошенница похитила у пенсионерки 600 тысяч рублей
Две девушки обокрали подмосковного таксиста
Более 800 медиков получили звание «московский врач»
На «Макете Москвы» появилась «Украина»
Собянин: Сроки строительства больниц в Москве можно сократить в 1,5 раза