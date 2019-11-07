В Москве влюбленный украсил подъезд девушки ворованными цветами и игрушками

СЕГОДНЯ 17:49 2019-11-07T17:52:12+03:00

Теперь москвичу грозит срок за украденные цветы и игрушки Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Чтобы спасти любовь люди готовы на многое. Например, влюбленный из Москвы решил заслужить прощение своей девушки очень романтичным способом. Он украсил подъезд свой Джульетты цветами и плюшевыми игрушками.

На антураж не поскупился, принес возлюбленной 300 роз и четыре больших медведя из искусственных цветов.

Цветы разместил на лестничной клетке, а игрушки посадил под дверью девушки, но счастливого финала так и не дождался. Утром в подъезд зашли полицейские, которые поучили заявление от владельца цветочного ларька.

Бизнесмен сообщил, что ночью кто-то пробрался внутрь и вынес товар, а еще 8 000 рублей из кассы. Камеры видеонаблюдения в округе зафиксировали необычного велосипедиста, который вез внушительный букет цветов. По его следу и было решено отправиться.

Адресом стражи порядка не ошиблись и попали точно по назначению. В подъезде дома на Алтуфьевском шоссе был выставлен весь ассортимент цветочного павильона.

26-летнего Ромео задержали и возбудили на него уголовное дело по статье «Кража», теперь он находится под подпиской о невыезде и вряд ли помышляет о подвигах во имя любви, ведь перед ним маячит серьезный срок за совершенное преступление, сообщает mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU