2019-11-08T12:28:09+03:00
Москва

Осенью в Москве высадили более 2 тысяч деревьев

Озеленение проходит в рамках проекта «Наше дерево»
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве проходит программа озеленения "Наше дерево"В Москве проходит программа озеленения "Наше дерево"
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В Москве с начала осени текущего года высадили более 2300 деревьев. Озеленение в городе проводится в рамках проекта «Наше дерево».

В городе высажено уже 810 лип мелколистных, 449 дубов черешчатых, 394 сосны обыкновенные, 267 белых ив, а также другие породы деревьев — клёны, рябины, яблони, ели и груши. 10–15-летние саженцы высотой более пяти метров появились в 27 городских парках, пишет сайт news.ru.

Программа озеленения затронула такие зоны отдыха как«Битцевский лес», Тропарёвский лесопарк, «Покровское-Стрешнево», «Москворецкий», «Долину реки Сетунь», «Измайлово», «Кузьминки-Люблино» и другие. Акция нацелена на развитие «зеленых легких» главного мегаполиса России. Кроме того организаторы планируют популяризировать экологический образ жизни среди граждан.

Акция «Наше дерево», которая проходит по инициативе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Интересно, что в рамках программы молодые родители могут бесплатно высадить дерево в честь своего ребенка. Выбрать саженец могут семьи, в которых хотя бы один родитель зарегистрирован в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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