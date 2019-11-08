В Подмосковье накрыли подпольное казино

СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-08T14:20:13+03:00

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В подмосковных Химках полиция обнаружила и прикрыла подпольный игорный клуб. Казино работало тайно, без вывесок и располагалось на цокольном этаже здания на Ленинградском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«В момент появления полицейских в игровом заведении находились кассир и посетители. При осмотре помещения оперативники обнаружили и изъяли игровое оборудование, денежные средства и другие предметы, необходимые для расследования уголовного дела», – цитирует начальника пресс-службы ведомства Татьяну Петрову РИАМО.

По делу о проведении азартных игр арестовали 31-летнюю женщину. Ей оказалась уроженка Астраханской области. В настоящее время женщина находится под подвеской о невыезде, а организатор незаконной игорной деятельности разыскивается.

Кроме того во время осмотра были изъяты техника и деньги. Как показало проведенное исследование, изъятые компьютеры относятся к игорному оборудованию, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU