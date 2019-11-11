2019-11-11T13:15:56+03:00
Происшествия

В Москве остановили Ауди А8 с вооруженными кавказцами внутри

У мужчин при себе были пистолеты и патроны
Иван РУНЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ночью 11 ноября в Басманном районе Москвы полицейскими была остановлена Ауди А8. Водитель и трое пассажиров дорогой иномарки показались сотруднику полиции подозрительными. Инспектор решил провести осмотр автомобиля и выяснилось - мужчины из "Ауди" вооружены.

"На Семеновской набережной инспектором ДПС была остановлена Ауди А8 в которой находились четверо мужчин, граждан республики Азербайджан: 28-летний Джаббар А., 39-летний Фуад А., 25-летний Асиф Ю. и 21-летний Расим С. При осмотре автомобиля были обнаружены 3 пистолета, предположительно, модели пистолет Макарова и патроны. Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу" - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Один из задержанных предъявил полицейским документы на автомобиль, который, как выяснилось, принадлежит гражданке республики Дагестан Ильмаре К. Зачем четверым парням понадобилось огнестрельное оружие, а также откуда оно у них взялось - сейчас выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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