2019-11-11T17:00:28+03:00
Общество

«Субботы московского школьника» посетил миллионный участник

Занятия просветительско-образовательного проекта проводятся в Москве уже 6 лет
Ксения БОГДАНОВА
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«Субботы московского школьника» посетил миллионный участник: им стал ученик 11-го класса школы № 444 Даниил Баркин. Городской просветительско-образовательный проект проводит занятия для учащихся столицы уже шесть лет. 9 ноября Даниил пришел на «Научную субботу» в Институт космических исследований Российской академии наук, сообщает сайт мэра Москвы. Во время занятий ребята узнали о современных возможностях дистанционного зондирования Земли. А на мастер-классе школьники научились применять на практике результаты исследований Солнца и Солнечной системы.

Проект «Субботы московского школьника» стартовал в сентябре 2013 года. За это время в рамках субботних занятий было проведено 23 тысячи занятий, мастер-классов, квестов, спортивных мероприятий, игр, встреч с известными людьми столицы — учеными, артистами, исследователями. Проект помогает ребятам провести выходные с пользой, узнав что-то новое и поближе познакомившись с интересными местами Москвы. Все занятия бесплатные, попасть на них можно по предварительной регистрации на сайте «Школа большого города».

«Субботы московского школьника» включают в себя сразу несколько направлений. Например, проект «Университетские субботы» знакомит ребят с ведущими вузами столицы. Учебные заведения приглашают школьников к себе в гости, организуя встречи с преподавателями и учеными. Такая форма занятий помогает ученикам лучше подготовиться к поступлению в университет.

«Мультидисциплинарные субботы московского школьника» - это занятия по интересам. Во время «Космических суббот» ребят возят в Звездный городок, «Субботы мужества» помогают патриотическому воспитанию, а «Субботы активиста» вырабатывают в детях лидерские качества. На «Спортивных субботах» школьник сдают нормы ГТО, «Научные субботы» позволяют участникам побывать в различных научно-исследовательских институтах и пообщаться с учеными.

Еще одно направление - «Профессиональная среда» - помогает ученикам в профориентации и выборе будущей профессии. В рамках этого направления школьники посещают колледжи и предприятия, знакомятся с различными специальностями, связанными с IT и инженерными технологиями, транспортом, строительством, дизайном, сферой услуг и многими другими направлениями. За шесть лет в рамках этого проекта в мероприятиях профориентации приняли участие более 100 тысяч московских школьников.

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