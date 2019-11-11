2019-11-11T17:28:09+03:00
Происшествия

В Москве школьница проглотила булавку во время рукоделия

Врачи помогли юной пациентке
Елена АКИМОВА
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В Москве школьница проглотила булавку во время рукоделияВ Москве школьница проглотила булавку во время рукоделияФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Московские врачи спасли школьницу, проглотившую швейную булавку. 13-летняя девушка вышивала дома и, как многие рукодельницы, зажала опасный предмет губами. В какой-то момент она глубоко вздохнула, и иголка провалилась в пищевод.

Перепуганные родители вызвали скорую помощь и пациентку доставили в больницу №9 им. Г.Н.Сперанского. Медики сразу же сделали юной пациентке гастроскопию, но это исследование мало что выявило. Сказался тот факт, что перед тем, как проглотить булавку школьница плотно пообедала. проглотила

А вот рентген смог ответить на главный вопрос: дошла ли иголка до желудка и как там расположена.

После этого медики собрали консилиум и выбрали тактику лечения. Предлагалось два варианта: активное вмешательство и удаление булавки с помощью операции или выжидательная позиция.

Подумав, врачи решили наблюдать за движением инородного тела в организме пациентки, но, к счастью, иголка перемещалась шариком вниз.

- В итоге булавка покинула организм девочки самостоятельно без последствий. Уже на третьи сутки школьницу выписали домой, сообщили сайту mk.ru в медицинском учреждении.

Юную рукодельницу и родителей предупредили, что стоит осторожней обращаться с опасными предметами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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