В Очаково-Матвеевском в ходе реновации построят спорткомплекс

СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-11T18:03:03+03:00

А на набережной реки Сетунь появятся площадки для отдыха и велосипедные дорожки

Изменить размер текста: A A

В столичном районе Очаково-Матвеевское благодаря реновации построят новый спортивный комплекс. Кроме того, здесь появятся музыкальная школа, корпус общеобразовательной школы и два детских сада. Именно эти объекты были внесены в проект планировки жилого квартала реновации. С 25 октября проект проходит процедуру публичных слушаний.

- Сейчас на территории микрорайона работает центр детского творчества, где дети занимаются в разных кружках и секциях: танцуют, поют, играют в театре, изучают иностранные языки и многое другое. А теперь у них также появится возможность научиться играть на музыкальных инструментах. Для этого рядом с центром планируется построить музыкальную школу, - рассказала журналистам начальник территориальной проектно-планировочной мастерской Западного административного округа ГБУ «ГлавАПУ» Людмила Машинская.

Два детских сада, которые появятся в Очаково-Матвеевском, будут рассчитаны на 200 и 300 детей. А в новом корпусе школы за парты сядут 325 учеников. Кроме того, в районе построят новый физкультурно-оздоровительный центр.

Грандиозные изменения ждут природный комплекс «Долина реки Сетунь». После реновации здесь появится прогулочная зона велодорожками и площадками для отдыха. Первым делом расчистят берега Сетуни: уберут мусор и бурелом, укрепят склоны. Вдоль реки установят деревянные настилы, по которым пройдут велосипедные и пешеходные дорожки. По всей длине прогулочной зоны разместятся комфортные площадки для отдыха с новыми скамейками. Зимой вдоль Сетуни будет проходить лыжная трасса.

Программа реновации предусматривает также благоустройство Веерной улицы: на ней появятся карманы для общественного транспорта и парковочные места. Новые плоскостные и подземные парковки будут построены на всей территории Очаково-Матвеевского.

Публичные слушания по проектам планировки территорий в районе Очаково-Матвеевское проходят с 25 октября, а с 1 ноября у жители района могут оставить свои пожелания и предложения, которые передадут разработчикам. Обсудить проект также можно будет на общем собрании участников публичных слушаний, которое пройдет 12 ноября.

Напомним, правительство Москвы запустило программу реновации в 2017 году. Более миллиона человек (почти 350 тысяч московских семей) благодаря ей смогут переехать в новые квартиры. При этом участники программы реновации получают жилье в столичных новостройках с уже готовой отделкой.