Погода в Москве на 12 ноября 2019 года: почти без осадков, с температурой +7

СЕГОДНЯ 07:12 2019-11-12T07:12:04+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 12 ноября 2019 года

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Погода в Москве на 12 ноября 2019 года будет облачной с небольшими прояснениями. Днем местами по городу возможны осадки, но незначительные и кратковременные.

Температура воздуха поднимется до плюс 5..7 градусов, а ветер юго-западного и западного направлений разовьет скорость 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное - 752 миллиметра ртутного столба. На протяжении недели этот показатель подскочит еще на пару пунктов.

Температура же воздуха в ночь на среду составит минус 1.. плюс 1 градус. Осадков не ожидается, а вот скорость ветра будет довольно высокой. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Сайт kp.ru писал, что прихода зимы на этой неделе ждать не стоит. Погода будет ясной, снега не ожидается. А вот гипертоникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями может быть довольно сложно - огромный антициклон сильно повысит атмосферное давление в столице.

ИСТОЧНИК KP.RU