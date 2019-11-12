2019-11-12T14:24:55+03:00
Происшествия

В Подмосковье задержали мигрантов за серию нападений на таксистов

Мужчины похищали у своих жертв деньги и ценные вещи
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала подозреваемыхПолиция задержала подозреваемыхФото: Михаил ФРОЛОВ
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В подмосковном Раменском сотрудники полиции задержали двух уроженцев Средней Азии. Мужчины подозреваются в серии разбойных нападений на водителей такси. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленники в ночное время заказали такси для поездки в деревню Михайловская Слобода. По прибытии на место назначения они напали на водителя, стали душить его и, угрожая ножом, потребовали отдать деньги и мобильный телефон», – цитирует сообщение начальника пресс-службы ведомства Татьяну Петрову РИАМО.

Во время обыска сотрудники полиции обнаружили в машине задержанных маски, бейсбольную биту, нож, деньги и несколько мобильных телефонов. В настоящее время проверяется причастность задержанных к еще шести аналогичным эпизодам.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчины находятся под стражей, им грозит до 15 лет лишения свободы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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