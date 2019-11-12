В районе Проспект Вернадского в ходе реновации построят образовательный комплекс с бассейном

СЕГОДНЯ 17:28 2019-11-12T17:29:14+03:00

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Новые школы, детские сады и спортивный комплекс появятся в районе Проспект Вернадского после реновации. Вместе со строительством жилых домов (кварталы 32–33, 34–35) проект предусматривает строительство социальных объектов: трех детских садов, музыкальной школы и поликлиники. В ходе реновации в районе также будет построен спортивный комплекс с бассейном.

- Проектируемая территория фактически разделена проспектом Вернадского на две большие части. Мы старались так организовать пространство, чтобы с каждой стороны от магистрали создать квартал с жилой застройкой, рабочими местами и социальными объектами, - рассказала 12 ноября журналистам начальник территориальной проектно-планировочной мастерской ЗАО ГБУ «ГлавАПУ» Людмила Машинская. - Особое внимание уделяется инфраструктуре для детей: около двух тысяч ребят смогут посещать школы и детские сады, построенные по программе реновации, получать музыкальное образование в новой музыкальной школе и обслуживаться в поликлинике.

Когда новые дома будут готовы, вокруг них появятся зеленые зоны. При этом благоустраивать будут не только пространство внутри новых кварталов, но и прилегающие территории. Более комфортными станут парк имени 50-летия Октября и долина реки Раменки: здесь появятся новые пешеходные тропинки и скамейки. Природный комплекс реки Самородинки тоже пополнится современными и зонами отдыха: по проекту реновации в нем появятся места для прогулок и спортивные площадки. Для владельцев собак и их питомцев построят новую удобную площадку для прогулок.

Новый спортивный комплекс разместится в одном из двух многофункциональных центров, которые будут постоены в районе проспекта Вернадского. Кроме того, программа реновации предусматривает строительство новых лечебных корпусов городской больницы № 13. В районе появится и свое отделение полиции, которое будет следить за безопасностью жителей проспекта Венадского.

С 1 ноября проект планировки кварталов реновации проходит процедуру публичных слушаний. Жители районов Выхино-Жулебино, Котловка, Нагатинский Затон и Проспект Вернадского, в которых предусмотрено строительство многоэтажек, могут высказать свои пожелания во время публичных слушаний — они пройдут 19 ноября. Все замечания и предложения, прозвучавшие в ходе слушаний, будут переданы разработчикам.

Напомним, программа реновации, разработанная правительством Москвы, стартовала в 2017 году. Благодаря ей более миллиона человек (почти 350 тысяч московских семей) переселятся в новые квартиры. Участники программы реновации получают жилье, полностью готовое к заселению, с отделкой и ремонтом.