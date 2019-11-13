2019-11-13T07:17:07+03:00
Общество

Погода в Москве на 13 ноября 2019 года: в столице повышено атмосферное давление

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 13 ноября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столице облачно, но без осадковВ столице облачно, но без осадковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Погода в Москве на 13 ноября 2019 года мало чем будет отличаться от последних нескольких дней. Небо затянут облака, а ветер южного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду.

Осадков не ожидается, а вот атмосферное давление будет повышено. Дневной показатель составит 758 миллиметров ртутного столба, ночью он упадет на несколько пунктов.

Такая погода сохранится до конца рабочей недели. Температура воздуха будет колебаться в пределах +4..+6 градусов, и лишь к выходным столбики термометров местами опустятся до +1. Однако настоящего зимнего похолодания ждать не стоит, уточняет Гидрометцентр России.

Сайт kp.ru писал, что за отсутствие осадков в столице ответственен огромный антициклон. Он принес в Москву довольно приятную для середины ноября погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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