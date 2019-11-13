В центре Москвы зимой откроется более 90 катков

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-13T11:58:48+03:00

Также в парках и во дворах оборудуют более 30 горок

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В новом зимнем сезоне в центре Москвы будет работать более 90 катков. Среди них будет 75 площадок с естественным льдом и еще 17 — с искусственным покрытием. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа столицы.

На Красной площади традиционно откроется «Гум-Каток». Также катки с естественным льдом и с развитой сопутствующей инфраструктурой откроются на Чистых и Патриарших прудах.

Коммерческие катки появятся в Мещанском, Тверском и районе Хамовники. Также в Мещанском районе будет функционировать каток для керлинга, передает Москва 24.

Отмечается, что катки будут залиты и во дворах жилых домов. Здесь в новом сезоне планируется провести порядка 50 мероприятий спортивного и культурно-развлекательного характера.

Кроме того, в парках, на школьных и дворовых территориях планируется организовать работу более 30 горок и проложить четыре лыжных прогулочных маршрута, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU