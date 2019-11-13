В подмосковных парках установили шахматные и теннисные столы

СЕГОДНЯ 14:30 2019-11-13T14:30:10+03:00

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Новые столы для игры в теннис и в шахматы появились в одиннадцати парках Московской области. Об этом сообщили в областном Минблагоустройства. В ведомстве добавили, что конструкции выполнены из белого цемента и мрамора.

«Для производства требуются знания и технологии, позволяющие сделать надежное долговечное игровое оборудование, которое при должном уходе прослужит 30 и более лет», - цитирует главу Минблагоустройства Михаила Хайкина интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что столы установили в парках Сергиева Посада, Химкок, Наро-Фоминска, Ивантеевки, Солнечногорска, Клина, Богородского, Долгопрудного, Дубны и Шатуры. Кроме того в ближайшее время столы для игр появятся еще в одном парке — в городе Ступино.

По заявлению областного правительства, оборудование, установленное в регионе, появилось благодаря программе «Комфортная городская среда», передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU