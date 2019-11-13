Собянин осмотрел ход строительства станции метро «Зюзино»

13 Нояб. 18:30 2019-11-13T18:59:53+03:00

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Станция метро «Зюзино» позволит разгрузить московские дороги и улучшит транспортную доступность сразу нескольких районов столицы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 13 ноября во время осмотра строительства новой станции Большой кольцевой линии столичной подземки.

- «Зюзино» будет запускаться одновременно с большой, огромной частью Большой кольцевой линии метро, состоящей из 10 станций, - сообщил Сергей Собянин. - Это около 20 километров - от «Мневников» и до «Зюзино». Запуск планируется в 2021 году, стройка идет полным ходом.

Станция «Зюзино» расположится между станциями «Воронцовская» и «Каховская», ее выходы появятся на пересечении улицы Каховка с Севастопольским проспектом.

- Идет огромная программа реновации, в которой большинство жителей переедут в новые дома из «хрущевок», и в центре района появляется новая станция метро «Зюзино», которая, конечно, улучшит транспортную доступность, - подчеркнул мэр столицы. - Страхи жителей о том, что при реновации ухудшается транспортная ситуация - они несостоятельны. Наоборот, приходят новые станции метрополитена, которые разгружают и действующие радиальные направления, и улично-дорожную сеть.

По словам Сергея Собянина, в ближайшее время на строительстве будет запущен тоннелепроходческий щит.

- Все идет по графику. Хотя, конечно, работы огромный, непочатый край. И, чтобы выполнить те работы, необходимо напрячь все силы и работать в напряженном графике, выполняя те задачи и объемы, которые поставлены перед строителями, - подчеркнул Сергей Собянин.

Участок Большой кольцевой линии от станции метро «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» начали прокладывать в апреле 2017 года. Метростроевцам предстоит построить участок подземной дороги в 7 километров и возвести три станции: «Зюзино», «Улица Новаторов» и «Воронцовская». До конца 2019 года строители закончат проходку двух перегонных тоннелей от «Проспекта Вернадского» до «Улицы Новаторов».

Всего же протяженность Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней разместятся 31 станция. На сегодняшний день это крупнейший проект в мире в сфере метростроения. Напомним, с 2011 года московское правительство построило 155 километров новых линий метрополитена и открыло 81 новую станцию.