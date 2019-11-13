Жительница Подмосковья вырастила капуста кольраби весом в 9 кг
В этом году урожай на участке у жительницы подмосковного Талдома рекордный – она вырастила капусту кольраби весом в 9 килограммов.
Гигантский овощ превосходит собратьев по грядке и тех, что продаются в магазине, как минимум на семь кг, а объемом с большую тыкву.
Хозяйка капусты-переростка не скрывает секрет - компост и зола в качестве удобрения, а еще регулярный полив и внимание. За своим приусадебным участком Светлана следит не хуже, чем в агролаборатории, здесь можно встретить редкие для московского климата растения.
- Спасают теплицы. Вот брюссельская капуста, она тоже довольно редко растет в наших местах, - рассказывает Светлана.
Огородные дела она начинает еще в марте. Сеет семена в теплицу в специальные стаканчики, поддерживает температуру и влажность, а когда земля прогревается переносит рассаду в открытый грунт.
Все лето хозяйка не отходит от своих растущих питомцев, зато по осени может похвастаться рекордным урожаем, сообщает телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU