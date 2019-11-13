2019-11-13T20:42:08+03:00
Общество

Жительница Подмосковья вырастила капуста кольраби весом в 9 кг

Овощи, которые продаются в магазинах, едва дотягивают до двух кг
Елена АКИМОВА
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Жительница Подмосковья вырастила капусту весом в 9 кг. ФОТО: телеканал "360"Жительница Подмосковья вырастила капусту весом в 9 кг. ФОТО: телеканал "360"
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В этом году урожай на участке у жительницы подмосковного Талдома рекордный – она вырастила капусту кольраби весом в 9 килограммов.

Гигантский овощ превосходит собратьев по грядке и тех, что продаются в магазине, как минимум на семь кг, а объемом с большую тыкву.

Хозяйка капусты-переростка не скрывает секрет - компост и зола в качестве удобрения, а еще регулярный полив и внимание. За своим приусадебным участком Светлана следит не хуже, чем в агролаборатории, здесь можно встретить редкие для московского климата растения.

- Спасают теплицы. Вот брюссельская капуста, она тоже довольно редко растет в наших местах, - рассказывает Светлана.

Огородные дела она начинает еще в марте. Сеет семена в теплицу в специальные стаканчики, поддерживает температуру и влажность, а когда земля прогревается переносит рассаду в открытый грунт.

Все лето хозяйка не отходит от своих растущих питомцев, зато по осени может похвастаться рекордным урожаем, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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